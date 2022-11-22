Gazeteci Nur Batur'dan Halk TV'de skandal sözler! "Türkiye büyük Kürdistan’ı önlemeye çalışıyor" | Video
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Son dakika haberi... Gazeteci Nur Batur Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu "Mesele" programında, skandal açıklamalara imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarına karşı çıkan Batur, "Türkiye korkuyla Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.