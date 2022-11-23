SON DAKİKA | Tokat’taki özel hastanedeki skandal görüntüde flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Meslekten men edildi

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta özel hastanedeki hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanlarına ilişkin verilen cezaların karara bağlandığını açıkladı.

"2 YOĞUN BAKIM ÇALIŞANINA VERİLEN CEZALAR KARARA BAĞLANDI"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, "Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen CEZALAR Sağlık Meslekleri Kurulunda bugün karara bağlandı." dedi.

"PERSONELLERDEN BİRİ 3 YIL MESLEKTEN MEN EDİLDİ"

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir.

"DİĞER PERSONEL ARTIK YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAMAZ"

Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir."