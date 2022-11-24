2022 yılı Nisan ayında başlatılan "KADINA EL KAL-KA-MAZ" projesi kapsamında 5 milyon erkeğe planlanan bilinçlendirme ve farkındalık eğitiminde hedef aşıldı. Proje kapsamında bugüne kadar 6 milyon 377 bin 116 erkek vatandaşa ulaşıldı. Ayrıca bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi çalışmaları kapsamında; 109 bin afiş/pankart asıldı, 2 milyon 82 bin broşür dağıtıldı.

775 ELEKTRONİK KELEPÇE TAKİBİ YAPILDI

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) bünyesinde oluşturulan elektronik kelepçe merkezi ile hakkında tedbir kararı bulunan kişiler 7 gün 24 saat esasına göre takip edilerek olası şiddet olaylarının önüne geçiliyor.

Elektronik Kelepçe Merkezinde aktif olarak 775 takip yapılırken, izlenmesi tamamlanan 2 bin 95 vaka ile toplam 2 bin 870 kişinin takibi yapılmış oldu.

KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 11 AZALDI

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ve sıfır can kaybının amaçlandığı çalışmalar neticesinde, bu yıl hayatını kaybeden kadın sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalış gösterdi.