Haberler Gündem Haberleri Kadına yönelik şiddetle mücadelede “sıfır tolerans"
Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:11

Kadına yönelik şiddetle mücadelede “sıfır tolerans"

İçişleri Bakanlığınca aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hayata geçirilen Kadın Destek (KADES) uygulamasını 4 milyon 292 bin 64 kadın akılı cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden bugüne kadar gelen  559 bin 175 ihbara, polis ve jandarma ekiplerince anında müdahale edilirken kadın cinayetleri yüzde 11 azaldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kadına yönelik şiddetle mücadelede “sıfır tolerans

2022 yılı Nisan ayında başlatılan "KADINA EL KAL-KA-MAZ" projesi kapsamında 5 milyon erkeğe planlanan bilinçlendirme ve farkındalık eğitiminde hedef aşıldı. Proje kapsamında bugüne kadar 6 milyon 377 bin 116 erkek vatandaşa ulaşıldı. Ayrıca bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi çalışmaları kapsamında; 109 bin afiş/pankart asıldı, 2 milyon 82 bin broşür dağıtıldı.

775 ELEKTRONİK KELEPÇE TAKİBİ YAPILDI

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) bünyesinde oluşturulan elektronik kelepçe merkezi ile hakkında tedbir kararı bulunan kişiler 7 gün 24 saat esasına göre takip edilerek olası şiddet olaylarının önüne geçiliyor.

Elektronik Kelepçe Merkezinde aktif olarak 775 takip yapılırken, izlenmesi tamamlanan 2 bin 95 vaka ile toplam 2 bin 870 kişinin takibi yapılmış oldu.

KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 11 AZALDI

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ve sıfır can kaybının amaçlandığı çalışmalar neticesinde, bu yıl hayatını kaybeden kadın sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalış gösterdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kadına yönelik şiddetle mücadelede “sıfır tolerans"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA