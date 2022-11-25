Levent Göktaş’ın ev hapsine itiraz

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı nedeniyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak tutuklanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkında Haskovo (Hasköy) Bölge Mahkemesi tarafından verilen "ev hapsi" kararına Haskovo Savcılığı itiraz etti. Göktaş bu nedenle polis merkezinde tutuklu olarak bekletiliyor.

İTİRAZ 29 KASIM'DA KARARA BAĞLANACAK

Bulgaristan'a yasadışı yollardan girdiği belirlenen ve rutin bir polis kontrolü sırasında Svilengrad kentinde yakalanan Göktaş tutuklanmıştı. Göktaş'ın kalp ve damar rahatsızlığını ileri sürerek polisteki tutukluluğun ev hapsine çevrilmesi konusundaki başvuru Haskovo Bölge Mahkemesi tarafından yerinde görülmüştü. Ancak bu karara Haskovo Savcılığı itiraz edince Göktaş'ın kiralanan bir adreste değil Haskovo polisinde tutulmasına devam ediliyor.

Göktaş'ın hakkında verilen ev hapsi kararına yapılan itirazı, Plovdiv (Filibe) İstinaf Mahkemesi 29 Kasım 2022 Salı görüşerek karara bağlayacak. Göktaş'ın ev hapsinde mi yoksa polis merkezinde mi tutulacağı o günkü mahkeme kararıyla açığa kavuşacak.

AVUKATLAR GELMEDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Öte yandan Mustafa Levent Göktaş'ın iadesiyle ilgili Haskovo Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşma, Göktaş'ın avukatlarının duruşmaya katılmaması nedeniyle Pazartesi gününe bırakıldı. Göktaş'ın iki avukatı aldıkları sağlık raporunu mahkemeye göndererek duruşmaya katılmadıklarını belirtirken üçüncü avukat ise duruşmaya mazeretsiz olarak gelmedi. Mazeretsiz olarak duruşmaya katılmayan avukata bin leva para cezası verildi. Duruşma 28 Kasım 2022 Pazartesi gününe ertelendi.

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