Sümeyye Erdoğan Bayraktar: ‘Israrcı erkek şiddete yöneliyor’

Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadeleye karşı farkındalık oluşturmak için aldığı önlemlerle dünyada örnek gösteriliyor. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), bu yıl "Yasaya tutun, o seni korur" ana temasıyla "ısrarlı takip" konusunu başlık olarak belirledi. KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu:



Keşke böyle bir gün hiç olmasaydı. Şiddet çok yıkıcı bir şey. Hele ki kadına şiddet. Birinin kendinden zayıf olana, savunmasız olana güç gösterisi yapması, bu şekilde tahakküm kurmaya çalışması, kabul edilemez. Kadın en güvende olması gerektiği yerde en yakını tarafından şiddete uğruyor, fakat sesini duyuramıyor ve bir kısmı cinayete kurban gidiyor. Böyle bir günün olmaması, acıların son bulması için farkındalık oluşturmak, mücadeleyi güçlendirmek adına önemli.