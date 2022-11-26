Nevşin Mengü’den Bakan Varank’a ’Soruları çalarak ODTÜ’ye girdi’ iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı

MENGÜ'DEN PİŞKİN YANIT

Mengü ise, Varank'ın yanıtı sonrası pişkin ve konuyu saptıran bir tavır sergileyerek, "Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim." dedi.



Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a iftira! Yanıtı alınca lafı böyle kıvırdı | Video

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a iftira atan Mengü'ye sosyal medyada tepki üstüne tepki geldi. O tepkilerden bazıları şöyle:

- Peki simdi birisi cikip Nevsin Mengu'ye, "Sen milletvekili babanin sayesinde medya piyasasina deplase oldun. Aslinda bu zekayla gazeteci degil gazete bayisi bile olamazdin"dese n'olur?

- Sayın Bakanım hakaret var ,iftira var. Lütfen dava açın, attıkları iftira yanlariına kar kalmasın.

- Vallahi AYIP ya..Bir insanı durup dururken hırsızlıkla itham edip, iftira etmekten bırakıp hapise girmeyi, "UTANMANIZ" dahi yok ama size gerçeklerle, hiçbir itham ve hakaret içermeden verdiği cevaba yine "demagoji " yapıyorsunuz. Ayıptır Günahtır..

- Onun zihniyetinde olanlar hani insanları bağnaz olmakla itham ederler ya kendileri de bağnazlar farkında değiller. Çok avam bir üslup + tartışma adabı bilmemek = bu zihniyet. Nevsin Mengu şovu bıraksa da gerçekleri konuşsa keşke. Kanaldayken de böyleydi atar yapardı.

- Bu siteye her girdiğimde herhangi bir konuda rezil olduğunu görmekten bıktım artık.

Yahu hanımefendi atıyorsunuz ortaya bir kirli iddia, hiçbir kanıtı yok.

Madem bu kadar iddialısın gerçekliğini ispat et, her şey ortaya dökülsün, bilelim. Birde öyle aşağılayıcı bir dil kullanıyorsun ki "imam-hatipli" diyerek. Sizin anlayış ve bakış açınızdan tiksiniyorum.