Haberler Gündem Haberleri Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a 'Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi' iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı
Giriş Tarihi: 26.11.2022 12:47 Son Güncelleme: 26.11.2022 12:55

Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a 'Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi' iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı

Nevşin Mengü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ODTÜ'ye soruları çalarak girdiği imasında bulundu. Mengü'ye tepki yağarken Bakan Varank'tan da yanıt gecikmedi. Varank, "Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" dedi. Mengü ise, Varank'ın beklenmedik yanıtına konuyu değiştirerek ve pişkinliğe vurarak yanıt verdi.

Nevşin Mengü’den Bakan Varank’a ’Soruları çalarak ODTÜ’ye girdi’ iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı

Gazeteci Nevin Mengü, sosyal medyadan yaptığı yayın sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı hedef aldı. Varank'ın ODTÜ'ye torpil ile girdiğini öne süren Mengü'ye tepki yağdı. Mengü'ye, Varank'ın yanıtı da gecikmedi.

MENGÜ'DEN VARANK'A 'ÇALINAN SORULAR İLE ODTÜ'YE GİRDİ' İFTİRASI

Nevşin Mengü, Bakan Varank'ı hedef aldığı yayınında, "Varank'ın hazırlık okuması gerekirdi, hazırlığı atladı mı artık ne yaptı? Belki de ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. O dönemler sorular… Hatırlayın öyle dönemler oldu." ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK'TAN SERT YANIT

Bakan Varank, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bir paylaşım yaparak Mengü'ye yanıt verdi. Varank, "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor! Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" dedi.

MENGÜ'DEN PİŞKİN YANIT

Mengü ise, Varank'ın yanıtı sonrası pişkin ve konuyu saptıran bir tavır sergileyerek, "Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim." dedi.

Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a iftira! Yanıtı alınca lafı böyle kıvırdı | Video

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a iftira atan Mengü'ye sosyal medyada tepki üstüne tepki geldi. O tepkilerden bazıları şöyle:

- Peki simdi birisi cikip Nevsin Mengu'ye, "Sen milletvekili babanin sayesinde medya piyasasina deplase oldun. Aslinda bu zekayla gazeteci degil gazete bayisi bile olamazdin"dese n'olur?

- Sayın Bakanım hakaret var ,iftira var. Lütfen dava açın, attıkları iftira yanlariına kar kalmasın.

- Vallahi AYIP ya..Bir insanı durup dururken hırsızlıkla itham edip, iftira etmekten bırakıp hapise girmeyi, "UTANMANIZ" dahi yok ama size gerçeklerle, hiçbir itham ve hakaret içermeden verdiği cevaba yine "demagoji " yapıyorsunuz. Ayıptır Günahtır..

- Onun zihniyetinde olanlar hani insanları bağnaz olmakla itham ederler ya kendileri de bağnazlar farkında değiller. Çok avam bir üslup + tartışma adabı bilmemek = bu zihniyet. Nevsin Mengu şovu bıraksa da gerçekleri konuşsa keşke. Kanaldayken de böyleydi atar yapardı.

- Bu siteye her girdiğimde herhangi bir konuda rezil olduğunu görmekten bıktım artık.

Yahu hanımefendi atıyorsunuz ortaya bir kirli iddia, hiçbir kanıtı yok.
Madem bu kadar iddialısın gerçekliğini ispat et, her şey ortaya dökülsün, bilelim. Birde öyle aşağılayıcı bir dil kullanıyorsun ki "imam-hatipli" diyerek. Sizin anlayış ve bakış açınızdan tiksiniyorum.

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Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a 'Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi' iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı
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