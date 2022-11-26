Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a iftira! Yanıtı alınca lafı böyle kıvırdı | Video

Nevşin Mengü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ODTÜ'ye soruları çalarak girdiği imasında bulundu. Mengü'ye tepki yağarken Bakan Varank'tan da yanıt gecikmedi. Varank, "Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" dedi. Mengü ise, Varank'ın beklenmedik yanıtına konuyu değiştirerek ve pişkinliğe vurarak yanıt verdi.