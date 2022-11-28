“CHP’nin içine FETÖ’cü doldurdular”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da CHP'yle hesaplaştı. Eski bir CHP'li olarak bazı konulara dikkat çeken İnce, gençlik kollarından itibaren partide tam 42 yılının geçtiğini söyledi. Bugün gelinen noktada CHP'nin çizgisinden uzaklaştığını söyleyen Muharrem İnce, "Türk Ordusu'na atılan 'kimyasal silah kullandılar' iftirasını savunan bir parti, Atatürk'ün partisi olamaz. Ben şahsen öyle bir partide duramam" dedi.İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'dan yana durmamız gerektiğini söyledi. Bu, Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh ilkesine aykırı bir durum. Hiç gündemde olmayan başörtüsü sorununu ortaya çıkardılar. İyi ki de CHP'den ayrılmışım. Partinin içine FETÖCÜ'leri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar" dedi.Avrupa'da örgütlenme hazırlıkları yaptıklarını belirten İnce, "Gönüllüler ordusu ile yola çıktık. Kısa bir süre içerisinde 63 ilde örgütlenerek seçime girme hakkı da kazandık. Yurtdışı temsilciliği için genel başkan yardımcımızı görevlendirdik. İmece usulü ilerliyoruz ve yakın bir zamanda Avrupa'da örgütleneceğiz. Memleket Partisi 2023 seçimlerinin sürpriz partisi olacaktır, buna inanıyorum" diye konuştu.