İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan’ın kardeşi yakalandı

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

FİRARİ ŞÜPHELİ BİLAL HASSAN'IN KARDEŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, bu kapsamda devam eden çalışmalarda, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıkladı.

Gözaltına alınan Hassan'ın kardeşi İstanbul'da emniyete getirilirken, buradaki işlemleri devam ediyor.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada 24 şüpheli tutuklanmış, 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.