İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 28.11.2022 | 15:21
03:47
Hazır beton şantiyesinde kum boşaltan kamyon böyle devrildi | Video 28.11.2022 | 13:19
01:28
05:27
00:59
Büyükada’da zehir evi baskını… Saksılar içerisinde buldular! | Video 28.11.2022 | 13:58
00:47
01:29
Sahte otel sitesi kurup tatilcileri 12 milyon TL dolandırdılar | Video 28.11.2022 | 13:58
02:01
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri 300 bin lira | Video 28.11.2022 | 13:57
00:29
AVM'de kavga anları kameraya yansıdı | Video 28.11.2022 | 13:20
02:50
00:55
01:54
01:29
01:59
Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video 28.11.2022 | 11:22
09:41
04:43
04:00
05:37
Aksaray’da 52 ekipten oluşan 224 polisle 'Huzur 68' uygulaması | Video 28.11.2022 | 09:47
00:43
Beylikdüzü’nde kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video 28.11.2022 | 09:37
00:10
Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı | Video 28.11.2022 | 09:17
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın yakalanan kardeşinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada 24 şüpheli tutuklanmış, 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.