Video Yaşam İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı | Video
İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı | Video

İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı | Video

28.11.2022 | 14:41

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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın yakalanan kardeşinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada 24 şüpheli tutuklanmış, 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

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