Bakanlık yapıyor İBB bakıyor! İstanbul’u geleceğe taşıyacak mega projeler





İSTANBUL HAVALİMANI İLE KENT MERKEZİ ARASI ULAŞIM KOLAYLAŞACAK



İstanbul Havalimanı ile kent merkezi arasında ulaşımın hızlı, ekonomik ve güvenli olarak sağlanması ve diğer toplu taşıma modları ile Gayrettepe'de entegrasyonun sağlanmasının amaçlandığı Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu inşası ise 1 Nisan 2023'te tamamlanacak. Toplam 37.5 kilometre uzunluğa, 9 istasyona ve günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacak metro hattı için 1.3 milyar Euro harcandı.