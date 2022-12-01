AK Parti ’Siyaset Akademisi Kadın’ başlıyor! İlk ders Başkan Erdoğan’dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümünde İstanbul'da AK Parti Siyaset Akademisi kadın programında ilk dersi verecek. AK Parti, siyasette daha çok insanın yer almasını desteklemek için her yıl düzenlediği siyaset akademisini bu yıl sadece kadınlara ayırdı.
Siyaset akademisi kadın programı başvuruları başladı. Akademiye kayıt için son gün 3 Aralık olarak belirlendi ve kayıt için parti üyeliği şartı da aranmıyor. Amaç her alanda olduğu gibi siyaset alanında da daha çok kadının söz ve bilgi sahibi olması. Kadınlar, 3 hafta sürecek akademide 8 farklı ders alacak.
SİYASAL OKUR YAZARLIK ARTACAK
Türkiye'ye siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere 2008 yılından beri AK Parti Siyaset Akademisi'nde teorik ve pratik zemin hazırlanıyor. "Siyaset akademide başlar" sloganı ile daha önce yapılan siyaset akademisine bu yıl "Siyaset Akademisi Kadın" da eklendi. Siyaset akademisinde kadın programının amacı siyasette daha çok kadının yer almasını desteklemek. Kadınların siyasal okur yazarlığını artırmak siyaset alalına ilgi çekmek ve farkındalık oluşturmak hedefleri ile 20'nci dönemde akademide kadın programı hayata geçiriliyor.
BAŞVURU İÇİN PARTİ ÜYELİĞİ ŞARTI YOK
3 hafta sürecek olan eğitimlerde 8 ayrı ders belirlendi. Derslerin içeriğini de ankete katılan kadınlar belirledi. Aile içi iletiştim, aile ve çocuk politikaları gibi başlıklar işlenecek. Akademide kişisel gelişim içerikli dersler de yer alacak. Akademiye başvurmak isteyen kadınlar AK Parti kadın kollarının internet sayfaları üzerinden başvuru yapabiliyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, büyükşehirlerde yaşayan kadınlara "Gelin bu akademiye siz de başvurun" çağrısını yaptı.
HEM MECLİSTE HEM PARTİDE KADINLAR AKTİF
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 101 kadın milletvekilinin 54'ü AK Parti milletvekili olarak görev yapıyor. 75 kişilik AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin 23'ünü kadın üyeler oluşturuyor. Öte yandan AK Parti, 5,5 milyonu aşkın kadın üyeye sahip.