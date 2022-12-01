Başkan Erdoğan’dan iniş pisti isteyen Ayşe SABAH’a konuştu

'CUMHURBAŞKANIMIZIN SAMİMİYETİNİ GÜVENİP BÖYLE BİR İSTEKDE BULUNDUM'

Duygularını anlatan Ayşe Kaya şunları söyledi: 3 yıl önce yamaç paraşütü ile tanıştığımda ben bunun eğitimini alıp kendim yapmam lazım dedim. Geçtiğimiz yıl Takkeli Dağ'da uçuş yapıldığını öğrendim. Yaşar hocamla tanıştım ve bana eğitim verdi. Geçtiğimiz yıldan beri uçuyorum. Çok genç ve yeni bir pilotum. İnşallah kendimi daha da geliştireceğim. Programda Cumhurbaşkanımıza önce 6'lı masa ile ilgili bir soru sormuştum. Sonra tamamen doğal gelişen bir sohbet oldu. Cumhurbaşkanımızın ve ortamın samimiyetinden sporcular olarak ihtiyacımızı da yönelttim. Ancak sosyal medyada biraz linçe uğradım. Bu beni üzdü ama çok destekte aldım. Konya'da uçan pilotlar ve Konya için bu pisti istedim. Konya'da bu spor dalı gelişirse kalkış ve iniş pisti güzel olursa Türkiye'den ve Dünya'nın birçok noktasından pilotları buraya çekecek. Konya'da İslami Olimpiyatları yapıldı. Sporun başkenti Konya'da neden böyle bir şey olmasın? İleride kendimi geliştirip akrobasi yapmak istiyorum" dedi. Birlikte uçuş yaptığı hocaları ve arkadaşları da genç Ayşe'ye tecrübelerini aktarıp ona yardımcı oluyorlar.