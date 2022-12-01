Başkan Erdoğan’dan iniş pisti isteyen Ayşe SABAH’a konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Kasım tarihinde toplu açılış töreni için geldiği Konya'da gençlerle de bir araya geldi. Millet Bahçesi'nde gerçekleşen buluşmada söz alan 19 yaşındaki Ayşe Kaya ile Başkan Erdoğan arasında geçen diyalog ise komik anlara sahne oldu.
Ayşe Kaya, yamaç paraşütü sporu ile ilgilendiğini, yamaç paraşütü yaparken kalkış ve iniş yaptıkları yerlerin toprak ve diken olduğunu bu nedenle de iniş pisti istedi. Daha sonra ise Başkan Erdoğan ile genç Ayşe arasında şu diyaloglar yaşandı:
Başkan Erdoğan ile genç kızın paraşüt diyaloğu kahkahaya boğdu! "Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi ki…" | Video
-Ayşe: Ben Konya yamaç paraşütü sporcularındanım. Şu anda kalkış yaptığımız yerler hep taş, toprak. Bu bizim spor yaparken güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Güzel Konya'mıza bir kalkış ve iniş pisti yapabilir miyiz?
-Erdoğan: Çok tehlikeli bir spor o... Böyle güzel bir kızımızı niye tehlikeye atalım? -Ayşe: Başkanım bütün güvenlik önlemlerimizi alıyoruz.
-Erdoğan: Sen bence bunu bir daha gözden geçir ya...
-Ayşe: Başkanım ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var; İstikbal göklerdedir diye.
-Erdoğan: Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi.
'ZORLU ŞARTLARA TANIKLIK ETTİK'
SABAH, Başkan Erdoğan ile bu espriyi diyaloğa giren Ayşe Kaya ile paraşütle atladıkları Takkeli Dağ'da bir araya geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık öğrencisi olan genç Ayşe, 3 yıl önce tatil için gittiği Fethiye'de yamaç paraşütüne yolcu olarak bindi ve çok sevdi. Geçtiğimiz yıl Konya'da dersler alan Ayşe artık kendi başına uçabilen bir yamaç paraşütçüsü haline geldi. Ayşe ile birlikte bizde Takkeli Dağ'a çıkarak onun heyecanına ortak olduk. Paraşütçüler aynı zamanda sit alanı da olan dağa güçlükle tırmanıyor. Taşların ve dikenlerin arasına serilen paraşütlerle havalanmaya çalışan sporcular kendilerine belirledikleri bir araziye iniş yapıyor.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN SAMİMİYETİNİ GÜVENİP BÖYLE BİR İSTEKDE BULUNDUM'
Duygularını anlatan Ayşe Kaya şunları söyledi: 3 yıl önce yamaç paraşütü ile tanıştığımda ben bunun eğitimini alıp kendim yapmam lazım dedim. Geçtiğimiz yıl Takkeli Dağ'da uçuş yapıldığını öğrendim. Yaşar hocamla tanıştım ve bana eğitim verdi. Geçtiğimiz yıldan beri uçuyorum. Çok genç ve yeni bir pilotum. İnşallah kendimi daha da geliştireceğim. Programda Cumhurbaşkanımıza önce 6'lı masa ile ilgili bir soru sormuştum. Sonra tamamen doğal gelişen bir sohbet oldu. Cumhurbaşkanımızın ve ortamın samimiyetinden sporcular olarak ihtiyacımızı da yönelttim. Ancak sosyal medyada biraz linçe uğradım. Bu beni üzdü ama çok destekte aldım. Konya'da uçan pilotlar ve Konya için bu pisti istedim. Konya'da bu spor dalı gelişirse kalkış ve iniş pisti güzel olursa Türkiye'den ve Dünya'nın birçok noktasından pilotları buraya çekecek. Konya'da İslami Olimpiyatları yapıldı. Sporun başkenti Konya'da neden böyle bir şey olmasın? İleride kendimi geliştirip akrobasi yapmak istiyorum" dedi. Birlikte uçuş yaptığı hocaları ve arkadaşları da genç Ayşe'ye tecrübelerini aktarıp ona yardımcı oluyorlar.