Başkan Erdoğan ile genç kızın paraşüt diyaloğu kahkahaya boğdu! "Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi ki…" | Video

KONYA'da toplu açılış sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle sohbet etti. O sohbetten AK Partili bir genç kızla arasında geçen 'yamaç paraşütü' diyaloğu sosyal medyada viral oldu. Genç kız pist istedi, Başkan Erdoğan'ın genç kıza cevabı ise "Çok tehlikeli bir spor o ya... Böyle güzel bir kızımızı neden tehlikeye atalım." şeklinde oldu. Genç kızın, "Başkanım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır; İstikbal göklerdedir diye..." sözü karşısında Erdoğan, "Kızım o paraşütle uçmayı söylemedi ki" cevabını verdi. İşte herkesi kahkahaya boğan anlar..