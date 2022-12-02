HDP’li Garo Paylan’dan altılı masa itirafları: “İYİ Parti’den hazzetmiyoruz bağrımıza taş basıyoruz"

"ANAYASA TEKLİFİ EKSİK"

Paylan, Anayasa teklifi hakkında ise altılı masanın anayasa teklifini eksik bulduğunu, siyasetin yıpranmış olduğunu, HDP'nin önerilerini neredeyse çok azını gören bir anayasa teklifi olduğunu ifade etti.

"HDP'SİZ OLMAYACAĞINI GÖRDÜLER"

Paylan, "Başkan Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanma riski" başlıklı soruya cevaben şunları söyledi: "(…) Risk varken, hepimizin bir silkelenip kendimize gelmemiz gerekmiyor mu? Ülkenin geleceği için hep birlikte sorumluluk almanın bir yolunu bulmamız gerekmiyor mu? Biz bu çağrıyı yapıyoruz ama henüz mukabil edilmiş değil, seçimlere de altı ay var."

"Umudunuz var mı? sorusuna ise Paylan, "Kesinlikle umudumuz var. Uzlaşma olmalı. Seçmen bunu istiyor. Yolda CHP'li, İYİ Partili, Saadetler benim yolumu çeviriyorlar. Benim yolumu çeviriyorlar. Mutlaka bir yol bulun, diyorlar. İstanbul ve Ankara seçimlerinde bunu gördüler. HDP'siz olmayacağını gördüler" ifadelerini kullandı.

HDP'li Garo Paylan'dan altılı masa itirafları "İYİ Parti'den hazzetmiyoruz" | Video

Ortak bir adayın ortaya çıkmasının birinci tercihleri olduğunu ifade eden Paylan, böyle bir durum olursa yüzde 60 oyla kazanılacağını iddia ederek bu iradeyi beklediklerini ifade etti.

"ALTILI MASA HEP ŞUNU SORUYOR: BİZİM ADAYIMIZA OY VERECEK MİSİNİZ?"

"Altılı masanın adayına göre mi aday çıkartıp çıkartmamaya karar verecek?" sorusuna Paylan şöyle cevap verdi:

"Dedik ki, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda 'Tutum belgesiyle ilgili müzakere etmek istiyoruz' dedik. 'Bu müzakere olmadığı sürece HDP kendi adayını çıkaracak' dedik. Bu müzakerenin nasıl olacağıyla ilgili henüz bir temas söz konusu değil. Altılı masa 'Biz kimi istersek çıkarırız, HDP'de ne yaparsa yapsın!' diye bakarsa büyük bir hata içinde olur. Sadece HDP'de değil, HDP dışında başka altılı masanın dışında kalan siyasi partiler var. EMEK ve Özgürlük ittifakı içinde olan, bizimle ittifak içinde olan siyasi partiler var.







Bu ittifakla müzakere edilmesi gerekiyor. Bu müzakereyi sağladığımız zaman kapsayıcı bir cumhurbaşkanı adayına ulaşmış olacağız. Biz zaten cumhurbaşkanlığı adaylığına başladığımızı ilan ettik. Kendi adayımız konusunda çalışma yapıyoruz. Öyle isimleri konuşuyoruz ki, bu isimler Türkiye'nin en kapsayıcı en demokrat isimleri… Soruyorum altılı masaya diğer siyasi partilere… Biz eğer ki en demokrat cumhurbaşkanı adayını ortaya koyarsak onlar bizim adayımıza oy verecekler mi? Hep şunu söylüyorlar (Altılı masa): 'Bizim adayımıza oy verecek misiniz?' Kim olduğundan bağımsız olarak ortaya koyuyorlar, ben de aynı soruyu soruyorum. En kapsayıcı, en demokrat cumhurbaşkanı adayını biz önerirsek HDP'nin veya EMEK ve özgürlük ittifakının ortaya koyduğu cumhurbaşkanı adayına oy verecek misiniz?"



ÇELEBİ: "EMİR BÜYÜK YERDEN AYRILAMIYORLAR!"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Garo Paylan'ın konuşmasından bir kesiti sosyal medyadan paylaşarak şu yorumda bulundu: "Garo Paylan 6+1 ortaklığını itiraf etmiş: "İyi Partililerden hiç hazzetmiyoruz. Bağrımıza binlerce taş basıyoruz, yutkunuyoruz." Emir büyük yerden ayrılamıyorlar!"