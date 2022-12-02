Video Haber HDP’li Garo Paylan’dan altılı masa itirafları "İYİ Parti’den hazzetmiyoruz" | Video
HDP’li Garo Paylan’dan altılı masa itirafları

HDP’li Garo Paylan’dan altılı masa itirafları "İYİ Parti’den hazzetmiyoruz" | Video

02.12.2022 | 14:40

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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bir canlı yayında altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adayı, altılı masayla uzlaşı, İYİ Parti’nin tutumu, Anayasa değişikliği konularında sorulara yanıt verdi. Paylan, Cumhurbaşkanlığı adaylığında altılı masayla ortak çalışabilmek için İYİ Parti konusunda “Bağrımıza binlerce taş basıyoruz, yutkunuyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Paylan’ın konuşmasından bir kesiti paylaşarak şu yorumda bulundu: “Garo Paylan 6+1 ortaklığını itiraf etmiş: 'İyi Partililerden hiç hazzetmiyoruz. Bağrımıza binlerce taş basıyoruz, yutkunuyoruz' Emir büyük yerden ayrılamıyorlar!”

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