Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor! Halk açlıkla boğuşuyor





ACİL SERVİS FACİASI

Enerji ve gıda krizinin vurduğu İngiltere, bir yandan da sağlık kriziyle mücadele ediyor. BBC'nin araştırmasına göre, ülkede acil servise kabul için bekleme süreleri rekor seviyeye ulaşmış durumda. Geçen ay, haftada 10 binden fazla ambulans, içindeki hastalarla birlikte acil servislerin önünde en az 1 saat bekledi. Kalçası kırılan 85 yaşındaki bir kadın, hastaneye girmek için 40 saat beklemek zorunda kaldı. Cornwall'da da kalp krizi ve felç gibi acil durumlarla karşılaşan hastalar artık ortalama iki saatten fazla ambulans bekliyor.



FRANSA'DA KARANLIK ENDİŞESİ

Rusya'dan Avrupa ülkelerine giden doğalgazın keskin bir şekilde düşmesi nedeniyle Fransa'da enerji sıkıntısı yaşanıyor. Fransız şebeke operatörü RTE, soğuk hava ve yüksek talep nedeniyle elektrik şebekesinin ciddi stres altına girmesi durumunda bu kış sürekli kesintilerle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.