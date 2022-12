Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor! Halk açlıkla boğuşuyor

Koronavirüs pandemisinde alarm veren Avrupa sağlık sistemi her geçen gün kötüye doğru gidiyor. Hastanelerde acile kabul süreleri her gün uzuyor. Doktor ve bakıcı kadrosundaki açık, hastalara eksik ya da yanlış tedavi uygulanmasına neden oluyor. Enerji krizi nedeniyle iflasın eşiğine gelen hastanelerden her gün şikâyetler yükseliyor. Durumun farkında olan Almanya, acil önlem arıyor.