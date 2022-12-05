Vizyon sanal hedefler hayal

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" diyerek duyurduğu, "CHP İkinci Yüzyıla Çağrı; Vizyon Toplantısı"nda yapılan sunumlarda Türkiye'ye ait veriler manipüle edildi.Siyaset Bilimci Gülener Kırnalı toplantıda dile getirilenleri afaki (hayali) olduğunu belirterek, "CHP'nin sunumunda herkes şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye afaki hedefler söyledi. Selin Sayek Böke bunu çok iyi görmüş ki ısrarla, her maddede "Hani böyle dedik ya, şu somut politikalarla yapacağız" diyor, çok da iyi yapıyor. Salonda CHP gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe örgütlerinden yüzlerce insan var. Kılıçdaroğlu konuşurken sloganlarla coşan heyecanlı kalabalık Rifkin üzerine Öztrak'ın sunumlarıyla adeta bayıldı. Salona sabah erken saatteki sıkıcı bir ekonomi dersinin havası sindi" ifadelerine yer verdi.CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' buluşmasını eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Baykal, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!" sözünü paylaştı. Baykal, toplantı öncesinde ise "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" paylaşımını yapmıştı.Öte yandan toplantıya ABD'deki ofisinden uzaktan bağlanarak katılan ekonomist Daron Acemoğlu'nun sunumunda yer verdiği 'Gini Katsayısı' grafiklerinin gerçekle bağdaşmadığı öğrenildi. Bir ülkedeki gelir dağılımının eşit ölçüde dağılımını veren Gini Katsayısı'nın Acemoğlu'nun grafiklerinde farklı lanse edildiği anlaşıldı. 0 ile 1 arasında değere sahip olan Gini Katsayısı, 0 değerini aldığı ülkelerde gelirin bireyler arasında eşit paylaşıldığını ifade etmesi bakımından önem taşır. Ülkemizde 2019 itibariyle Gini Katsayısı'nın oranının 0,395 olmasına rağmen, Acemoğlu'nun grafiğinde söz konusu rakam 0,42 olarak gösterildi.Grafiklerde, 2008 ile 2021 arasında 2.5 kat artış gösteren Türkiye'nin ihracat rakamları ise verilmeyerek gizlendi. 2000-2020 arasında kurumsal reformların yer aldığı grafik ise hiçbir istatistiksel çalışmaya dayandırılmadı.Dış borcun içerisinde, kamu sektörünün borcu, olduğundan çok daha fazla gösterilirken dezenformasyona gidildi. 2005'ten bu güne kadar kamu sektörünün payının, özel sektörden daha az olduğu, 2021'de 179.8 milyar dolar kamu borcu varken, özel sektörün borcunun ise 235.2 milyar dolar olduğu bildirildi.CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin için "yerli ve milli" açıklaması yaptı. "Turkish News Portal" adlı Youtube kanalına konuk olarak katılan Tekin, sunucunun, "(CHP'nin) Bu kadar batıda çalışmış, hatta batılı pek çok isimle çalışması, bizim bu işi yapacak yetişmiş insanımız yok mu sorusunu gündeme getiriyor ne düşünüyorsunuz. Jeremy Rifkin yerli ve milli midir?" sorusuna yanıt veren Tekin, 'Elbette. Hiç kimse bizimle yerlilik millilik yarışana girmesin biz hepsini biliriz" yanıtını verdi. Tekin'in cevabı sonrasında program sunucusunun gülmesi dikkatlerden kaçmadı.Amerikalı ekonomist Rifkin (77) ABD Colorado doğumlu. Türkiye ile hiçbir bağı olmayan Rifkin'in ailesinde de böyle bir bağ bulunmuyor. Daha önce Eski Almanya başbakanı Angela Merkel'in danışmanlığını yapan Rifkin'in yenilenebilir enerji pilitikalarını hayata geçiren Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapatmıştı. Santralleri kapanan Almanya, Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu. SABAH