SİLİNDİR OPERASYONUNUN KAPSAMI

- Tefecilik faaliyetleri ile borçlandırdıkları ve silah zoru ile senet imzalattırdıkları kişilerin ikametlerine silahlı baskın düzenledikleri ve mağdur şahısları ailelerinin yanında darp ettikleri anları kayıt altına alarak bu görüntüleri zorla para tahsilat etmek maksatlı diğer mağdurlara izlettikleri ve ölümle tehdit ettikleri bu kişileri intihara sürükledikleri,

- Uyuşturucu madde ticareti faaliyetleri esnasında Metamfetamin isimli uyuşturucu maddesinin kaybolmasından sorumlu tuttukları bir kadın şahsı zorla kaçırarak örgüt liderine ait çiftlik evinde darp ve tecavüz ettikleri,

- Örgüte ait işletmelerdeki malzemelerin kaybolduğu veya çalındığı iddiası ile iş yeri çalışanı mağdur kişileri sorumlu tutarak zorla para talep ettikleri, para vermeyi reddeden bu kişileri ormana götürerek hortum ile darp ettikleri ve elektrik vererek işkence yaptıkları,

SON DAKİKA: Suç örgütlerine 'Silindir' Operasyonu! Bakan Soylu: "Bedeli ne olursa olsun suç örgütlerine acımasız olacağız" | Video

- Et ve benzeri ürünleri satan esnaflardan ürünlerinin bozuk olduğu iddiası ile sözde ceza kestiklerini belirterek silah zoru ile haraç istedikleri ve kendilerine karşı gelen bölge esnafını darp ettikleri ve silahlı saldırı düzenledikleri,

- Ruhsatsız işlettikleri pazaryerlerindeki usulsüzlüğünü tespit eden Belediye görevlilerinden zarara uğradıklarını öne sürerek ve sözde ceza kestiklerini belirterek tehdit yoluyla para istedikleri,

- Rüşvet yolu ile kontrollerine aldıkları Kamu Kurumu yöneticileri aracılığı ile örgüt üyelerini bu kurumların ihale işlemlerinin yürütüldüğü kısımlara yerleştirdikleri ve bu kişiler sayesinde paravan şirketler ile girdikleri kamu ihalelerini kazandıkları ve esnafın veya vatandaşların bağışladıkları malzemeleri ihale usulü satışa çıkararak haksız kazanç elde ettikleri,

- Haraç vermeyi reddeden eğlence mekânlarında hesap ödemeyerek kasıtlı olarak taşkınlık ve silahlı kavga çıkarttıkları, bu yöntemle müşteri kaybeden işletme sahiplerini iflasa sürükledikleri ve akabinde bu işyerlerinin işletmeciliğini veya sözde güvenliğini zorla alarak kendilerine yasadışı gelir elde ettikleri

- İş insanları arasındaki ticari faaliyetlerdeki anlaşmazlıklardan haberdar olmaları üzerine örgüt üyelerince bu kişilere silahlı eylemler düzenlendikleri, akabinde kendilerine yönelik bu saldırıların ticari faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiği algısına kapılan ve can korkusu yaşayan iş insanlarının bu durumundan faydalanarak sözde koruma hizmeti adı altında para aldıkları,

- Otel işletmelerine sözde koruma sağlama maksadı ile zorla yerleşikleri, bu hizmet karşılığında işletme sahiplerine silah zoru ile yüksek meblağlarda senet imzalattırdıkları ve devam eden süreçte bu senetler karşılığı kendilerini tehdit yolu ile ortak ettikleri otel işletmelerinde uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptırarak yasadışı gelir elde ettikleri,

- İş insanları arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olarak oluşturdukları sözde mahkemelerde aldıkları kararlara uymayan borçlu kişilere yönelik silahlı saldırı ve tehdit eylemleri gerçekleştirdikleri,  Örgütsel suç faaliyetlerinden uzaklaşarak normal hayata dönmek isteyen eski örgüt üyelerine ve ailelerine yönelik ikametlerinde iken veya araçları ile seyir halinde iken silahlı saldırı eylemleri düzenledikleri,

- İş insanları arasındaki anlaşmazlıkları sulh ile çözme bahanesi ile bu kişilere ulaştıkları ve devam eden süreçte bu iş insanlarını silah zoru ile yağmalayarak elde ettikleri yasadışı gelir ile örgüte silah temin ettikleri

- Mağdur kişilerin ve aleyhlerine tanıklık yapan kişilerin adli makamlara verdikleri şikâyet beyanlarını değiştirmeleri veya geri çekmeleri maksatlı silahlı tehditlerde ve eylemlerde bulundukları ve duruşma günleri adliyeye toplu olarak giderek bu kişilere gözdağı verdikleri,

- 55 suç grubunun ise organize suç örgütlerine 6136 SKM kapsamında değerlendirilen silah ve türevlerini temin ettikleri tespit edilmiştir.