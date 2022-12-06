Video Haber Son Dakika: Suç örgütlerine 'Silindir' operasyonu başlatıldı! 400 kişi gözaltına alındı | Video
Son Dakika: Suç örgütlerine 'Silindir' operasyonu başlatıldı! 400 kişi gözaltına alındı | Video

Son Dakika: Suç örgütlerine 'Silindir' operasyonu başlatıldı! 400 kişi gözaltına alındı | Video

06.12.2022 | 09:40

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Son Dakika: Suç örgütlerine ’Silindir’ operasyonu başlatıldı! 400 kişi gözaltına alındı | Video 00:47
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SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 50 ilde 502 hedefe yönelik 'Silindir Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, suç örgütlerine yönelik operasyonda 400 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Soylu, yıl içinde 66 suç örgütünün de çökertildiği bilgisini paylaştı.

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