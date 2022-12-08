’6 yaşındaki kız çocuğuna istismara’ tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet’ten açıklama

Türkiye'yi sarsan '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' olayına tepkiler sürüyor. Siyasiler ve Diyanet'ten açıklamalar geldi.

Yusuf Ziya Gümüşel isimli şahsın kızı H.K.G, 1998 yılında 6 yaşında imam nikâhıyla evlendirildiğini ve cinsel istismara maruz kaldığını ifade ederek şikâyetçi olmuştu. H.K.G., 6 yaşında evlendirildiğini ve bunun kendisine oyun olarak anlatıldığını açıklamıştı. Tepki çeken olayın ardından H.K.G., evlendirildiği şahsa ve ailesine karşı hukuki süreç başlatmıştı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın iddialarla ilgili iddianamesi 30 Ekim'de tamamlanırken iddianamede şimdi 24 yaşında olan H.K.G.'nin anne ve babası tecavüze göz yummakla suçlandı. Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtilen iddianamede şahısların en az 27'şer yıl hapsi istendi.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığından, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiği iddiasına ilişkin, "Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır." ifadesi kullanıldı.

Diyanetten yapılan açıklamada, çocukların en hassas emanet ve dokunulmaz değer olduğu, çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesinin dini, hukuki ve insani sorumluluk olduğu belirtildi.