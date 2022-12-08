’6 yaşındaki kız çocuğuna istismara’ tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet’ten açıklama

Türkiye'yi sarsan '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' olayına tepkiler sürüyor. Siyasiler ve Diyanet'ten açıklamalar geldi.
Yusuf Ziya Gümüşel isimli şahsın kızı H.K.G, 1998 yılında 6 yaşında imam nikâhıyla evlendirildiğini ve cinsel istismara maruz kaldığını ifade ederek şikâyetçi olmuştu. H.K.G., 6 yaşında evlendirildiğini ve bunun kendisine oyun olarak anlatıldığını açıklamıştı. Tepki çeken olayın ardından H.K.G., evlendirildiği şahsa ve ailesine karşı hukuki süreç başlatmıştı.
İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın iddialarla ilgili iddianamesi 30 Ekim'de tamamlanırken iddianamede şimdi 24 yaşında olan H.K.G.'nin anne ve babası tecavüze göz yummakla suçlandı. Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtilen iddianamede şahısların en az 27'şer yıl hapsi istendi.
DİYANET'TEN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanlığından, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiği iddiasına ilişkin, "Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır." ifadesi kullanıldı.
Diyanetten yapılan açıklamada, çocukların en hassas emanet ve dokunulmaz değer olduğu, çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesinin dini, hukuki ve insani sorumluluk olduğu belirtildi.
Çocukları her türlü şiddet ve istismardan korumanın hem toplumsal hem de kurumsal vazife olduğunun vurgulandığı açıklamada, çocuğun örselenmesinin geleceğin yara alması anlamına geldiğine işaret edildi.
ÇOCUK İSTİSMARIYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
Çocuk istismarıyla mücadeleye kararlılıkla devam eden Diyanet İşleri Başkanlığının her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edeceğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar belirtildi:
"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"
"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz."
AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G ile ilgili açıklamada bulundu.
Basında çıkan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilen Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."
ŞENTOP: KABUL EDİLEMEZ, AFFEDİLEMEZ
Çocuğa cinsel istismar iddiasına bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Meclis Başkanı, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun..."Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarsmıştır. Olay yargıya intikal etmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olmuştur. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız."
AK PARTİ'DEN TEPKİLER!
Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal olayla ilgili AK Parti'den art arda tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz" diyerek sert tepki gösterdiği sarsıcı olayla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların Istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz"
ZENGİN: BU KONUYU MEMLEKET MESELESİ GÖRÜYORUM
AK Parti Grup Başkanvekil Özlem Zengin, bu konuyu bir memleket meselesi olarak gördüğünü vurgulayarak, "İçimizde hiçbirimizin, Türkiye'de kalbi, vicdanı olan hiçbirimizin tek kelime bile hakkında bir şey söylemeden yapamayacağı bir konudur. Özellikle kız çocuğu olan arkadaşlarımızın kendi çocuklarını da düşünerek çok büyük bir rahatsızlık duyduklarını hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Bu konuyu bir memleket meselesi olarak görüyorum; hepimizin meselesi, bütün milletvekillerinin meselesi, bütün bakanların meselesi. Evet, öncelikli olarak Aile Bakanlığımız olmak üzere, Adalet Bakanlığımız olmak üzere, onların meselesi olmakla beraber bütün milletvekillerimizin, bütün bakanlarımızın Türkiye'de birincil meselelerinden bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.
'ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURALIM'
Zengin, bu konunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, "Gerekirse bu konuyla alakalı hep birlikte bir araştırma komisyonu kuralım. Çocukların istismarıyla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi daha geniş anlamda hangi sorumlulukları alabilir. Nerede, nasıl boşluklar var, buna dair hepsini, hep beraber değerlendirelim" diye konuştu.
HAMZA DAĞ: 'AMA'SIZ, 'FAKAT'SIZ MAĞDURUN YANINDA, SUÇLUNUN KARŞISINDAYIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da skandal olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bu durumu lanetlediklerini belirten Hamza Dağ, "Böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz" diyerek 'Ama'sız, 'fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısında olduklarının altını çizerek şunları söyled;
"Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu. Siyasi olarak da biz bunun sonuna kadar takipçisi oluruz. Siyaseten bunun üzerinden nema elde etmeye çalışmak acizliktir. Lanetliyoruz. Dün Parti Sözcümüz de Aile Bakanlığı da açıklama yaptı. Bu hadisenin üzerine gidereceğiz. Aynı kararlılığı CHP kendi teşkilatlarına sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok, bir saniye bekleme lüksleri yok. İhmali olan bir kamu görevlisi varsa zaten Aile Bakanlığımız da açıklamayı yaptı. Tecavüz, hayvana şiddet... Konya'da hadise yaşandığında belediye başkanımız direkt soruşturma açtı, kişilerin tutuklanması sağlandı."
BAKAN ERSOY: SORUMLULAR EN AĞIR CEZAYI ALMALI
Olayı şiddetle kınayan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sorumluların tamamının en ağır cezayı alması gerektiğini belirtiği açıklamasında şunları söyledi: "Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz"
BAKAN BİLGİN: SUSARSAK İNSANLIĞIMIZ YARA ALIR
"Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiç birimiz taviz vermeyiz" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor. Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz. Göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum.
MECLİS'TE ÇOCUK İSTİSMARI SERT BİR DİLLE KINANDI
TBMM Genel Kurulu'nda, çocuk istismarına karşı, siyasi partiler 'tek ses' olarak tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı. Bütçe görüşmeleri sırasında, H.K.G. adlı kadının 6 yaşındayken cinsel istismara maruz bırakıldığı yönündeki haberler tartışıldı. Genel Kurul'da, siyasi parti temsilcileri söz alarak, 'çocuk istismarını' sert bir dille kınadı