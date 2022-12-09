Başkan Erdoğan zirveye video mesaj gönderdi: Enflasyonun boynunu 2023’te kıracağız

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi ve ekonomi kanalı APara tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & APara Sohbetleri'ne mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



ARTIRIMLAR İŞE YARAMADI

Dünyanın son üç yıldır salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarıyla buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorununun hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorladığını söyledi. Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentileri karşılamadığının görüldüğünü aktaran Erdoğan, bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonominin bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ettiğini dile getirdi.