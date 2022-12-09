Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller’i kabul etti

PUTİN: TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ DAĞITIM MERKEZİNİ OLUŞTURMAYA HAZIRIZ

İki ülke arasındaki ticaret hacminin hem geçen yıl hem de bu yıl arttığına dikkati çeken Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz ve hidrokarbon sevkiyatlarının "eksiksiz" yapıldığını belirtmişti.

Putin, "Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı." demişti.

Bunun, Erdoğan'ın TürkAkım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaklaşımı sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Putin, bu hattın Rus topraklarındaki kısmının patlatılması yönünde girişimlerin olduğunu söylemişti.

Putin, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.