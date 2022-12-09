Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti | Video

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus enerji şirketi GAZPROM'un başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldi. Görüşmede Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı.