61 yıl sonra bir ilk: Togg Meclis’te

İŞTE LİDER, İŞTE VİZYON



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bakanlığının Meclis'te dün yapılan bütçe görüşmelerine Togg ile geldi. Varank, "Türkiye'nin 61 yıllık heyecanı, hayali gerçeğe dönüşmüş. 61 yıl önce Devrim otomobilinin hikâyesi, Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle milli projeyi hazmedememişti. Biz de bugün Togg'u tekrar Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik" dedi.







TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ise "Teknoloji de ABD'yi de yeniden keşfetmenize gerek yok" ifadesini kullanan Varank, şunları kaydetti: "'Hani nerede' diyordunuz ya şimdi Meclis'imizin önünde duruyor.