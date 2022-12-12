CHP'li vekil SP'nin derneğini tecavüzcü ilan etti: 6'lı masadaki ortaklar birbirine girdi! "Haddinizi bilin..."

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya TBMM Genel Kurulu'nda AGD'yi 'tecavüzcü' ilan etti. Saadet Partili isimler ise 6'lı masadaki ortakları olan CHP'nin vekili için çok sert sözler kullandı.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, "Anadolu Gençlik derneğimizi tecavüzcü dernek olarak gösterip iftira atan 'CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya' Allah senin belanı versin" dedi.

"HADDİNİZİ BİLİN"

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, "Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı bu ülkenin yüz akıdır. 50 yıllık geçmişinde tek bir leke bulunmayan Milli Görüşün temel taşıdır. Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz. Haddinizi bilin..." sözlerini kullandı.