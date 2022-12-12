SON DAKİKA | Antalya’da sel felaketi! Bakan Soylu: 100 konut hasar gördü

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakan Soylu, selden etkilenen Antalya'da incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, incelemelerinin ardından selin bilançosuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Selde 497 araç, 920 iş yeri ve yaklaşık 100 konut hasar gördü. Kumluca'da yaklaşık 12 bin 500 dönümlük serada bir zarar söz konusu. Gavur Deresi'nin taşması neticesinde bu tablo ile karşı karşıyayız. Tek tesellimiz bir can kaybımızın olmaması.

"DEVLETİN TÜM İMKANLARIYLA BURADAYIZ"

Jandarmamız burada temizlikte vatandaşımıza yardımcı olmak için. Cumhurbaşkanımıza bilgileri arz ettik. Burada nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldığımızı. Olay yerinden kendisine sürekli bilgi vermemezi talimatlandırdı. Vatandaşımız emin olsun, bir çok afetle karşı karşıya kaldı. Hiçbirisinde vatandaşımız yalnız bırakmadık. Devletin tüm imkanlarıyla buradayız.

GEREKLİ DESTEKLER SAĞLANACAK

Burada yapacağımız tespitlerimizi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile paylaşacağız. Onların da destekleri olacak. AFAD'ın da destekleri olacak. Kumluca, Finike ve diğer yağmur alan ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.