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Haberler Yaşam Antalya’yı sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı! Resmi uyarı da geldi...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:02

Antalya’yı sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı! Resmi uyarı da geldi...

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde gece saatlerinde meydana gelen selden dolayı yüzlerce iş yerini su ve çamur bastı. İş yerlerinin büyük zarar gördüğü felakette esnaf, dükkanlarından çıkan malzemelerini yüzlerce metre uzaklıktan topladı. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlar da zarar gördü. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin yarın için de yağış uyarısında bulundu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "1 vatandaşımız su altında kalan serasına kontrole gittiğinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürülen vatandaşımız ne yazık ki vefat etti" dedi. Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra 3 gün çeşme suyu kullanılmaması için duyuru yapıldı.

Antalya’yı sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı! Resmi uyarı da geldi...

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sele döndü. Park halindeki otomobiller sel sularıyla birlikte sürüklendi. Su altında kalan evlerde oturanlara yardımcı olmak için AFAD ekiplerinden destek istendi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek, iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. İlçede vatandaşlara 'evden çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Antalya’yı sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı! Resmi uyarı da geldi...

Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seralarda da çok büyük zarar meydana geldiğini belirtirken, "50 yıldır böyle bir şey görmedik. Sular bir anda yukarıya çıkarak arabaları sürükledi. Teyakkuz halindeyiz" dedi.

Antalya'daki sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi | Video

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Antalya’yı sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı! Resmi uyarı da geldi...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi olan Kumluca'da yüzlerce sera sular altında kaldı. Çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler sular altında kaldı. Cep telefonlarından 'evlerinizden çıkmayın' dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı. Evlerde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye AFAD'dan destek istenirken, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

Antalya’yı sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı! Resmi uyarı da geldi...

BAŞKAN KÖLEOĞLU: 50 YILDIR BÖYLE BİR FELAKET YAŞANMADI

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.

Kumluca ve Finike selin yaralarını sarmaya çalışıyor... Dereler taştı, evleri su bastı! Okullar tatil edildi | Video

Antalya’yı sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı! Resmi uyarı da geldi...

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Antalya bölgesinde gün boyu devam eden ve Kumluca'da Gavur Çayının taşmasıyla oluşan sel felaketi yaşamı olumsuz etkilerken, ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca girişinde eski Tahıl Pazarında su seviyesinin yükselerek otobüsleri de sürüklediği bilgisine ulaşıldı. Toptancı Hal yakınındaki dağın yamacından kapan toplarca toprak yığını ise seraların üzerine devrildi. İlçede bazı mahallelerde de elektriklerin kesildiği öğrenildi. Ekipler sel suları altında kalan evlerde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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