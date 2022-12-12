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Antalya’yı sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı! Resmi uyarı da geldi...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:28
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
16:02
Antalya’yı sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı! Resmi uyarı da geldi...
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde gece saatlerinde meydana gelen selden dolayı yüzlerce iş yerini su ve çamur bastı. İş yerlerinin büyük zarar gördüğü felakette esnaf, dükkanlarından çıkan malzemelerini yüzlerce metre uzaklıktan topladı. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlar da zarar gördü. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin yarın için de yağış uyarısında bulundu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "1 vatandaşımız su altında kalan serasına kontrole gittiğinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürülen vatandaşımız ne yazık ki vefat etti" dedi. Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra 3 gün çeşme suyu kullanılmaması için duyuru yapıldı.