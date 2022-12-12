Antalya’yı sel esnafı vurdu, görüntüler savaş alanlarını aratmadı! Resmi uyarı da geldi...

Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seralarda da çok büyük zarar meydana geldiğini belirtirken, "50 yıldır böyle bir şey görmedik. Sular bir anda yukarıya çıkarak arabaları sürükledi. Teyakkuz halindeyiz" dedi.

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