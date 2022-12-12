Video Yaşam Kumluca ve Finike selin yaralarını sarmaya çalışıyor... Dereler taştı, evleri su bastı! Okullar tatil edildi | Video
Kumluca ve Finike selin yaralarını sarmaya çalışıyor... Dereler taştı, evleri su bastı! Okullar tatil edildi | Video

Kumluca ve Finike selin yaralarını sarmaya çalışıyor... Dereler taştı, evleri su bastı! Okullar tatil edildi | Video

12.12.2022 | 09:36

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Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Gece belediyenin sel uyarısıyla uyanan vatandaşlar, pencereden baktığında araçlarının sürüklendiğini gördü. İki ilçede okullar tatil edilirken, özellikle Kumluca ilçesinde etkili olan selde araçlar üst üste çıktı, vatandaşlar o anları sadece izlemekle yetinebildi.

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Özellikle Kumluca'da ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlar da zarar gördü. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Evlerde mahsur kalan ihbarları için bölgeye AFAD'dan destek istenildiği, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

Özellikle Sarıcasu bölgesinin selden etkilendiği, yolların yamaçlardan inen hafriyatlarla dolduğu belirtilirken, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seraların da büyük zarar gördüğü belirtildi. Bölgede belediye, AFAD, itfaiye ekipleri, polis teyakkuz halinde.

Şuana kadar can kaydı ya da yaralı olmadığı belirtilirken, sabah saatlerinde suların çekilmesiyle vatandaşlar evlerinden çıkabildi. Polis güvenlik nedeniyle yolları trafiğe kapattığı cadde ve sokaklarda görünen manzara ise selin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Birçok araç, ev ve işyerinin eşyaları ile ağaçlar sel sularıyla sürüklendi. Sürüklenen araçlar birbirlerine çarpıp üst üste çıktı.

"ÇOK KORKTUK"
Ertok Ural, "Demre'ye gidiyordum. Girer girmez suyla karşılaştım .Sel çok güçlü geldi. Arabanın yarısına kadar su içerisinde kaldı ve kapandı. Çok korktuk eşimle birlikte. Aşırı yağış vardı. Gece olduğundan fark edemedik, yoksa girmezdik. Gece saatlerinden bu yana buradayız" dedi.

"GECE ANONSLARA UYANDIK"
Gece seslere uyandığını belirten vatandaşlardan Ahmet Uluer de, "Belediyenin anonslarıyla uyandık. 'Birinci kattaki insanlar evlerini boşaltıp yukarı katlara çıksınlar' diyordu. Pencereden baktığımızda aracımızın üstüne bir araba vardı ve gidiyordu. Canımızı kurtarmak için seyretmek zorunda kaldık. Evin merdivenin üçüncü basamağına kadar su ve çamur vardı. İnmeye cesaret edemedik" diye konuştu.

"GECEN BU YANA UYUMADIK"
Aracı dik vaziyette başka bir aracın üzerine çıkan Fatih Tozlu "Aracım park halindeydi. Selden dolayı bu hale geldi. Geceden bu yana uyumadık" şeklinde konuştu.

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