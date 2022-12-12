Video Yaşam Antalya'daki sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi | Video
Antalya'daki sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi | Video

Antalya'daki sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi | Video

12.12.2022 | 08:43

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Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığında kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.

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