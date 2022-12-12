Antalya'da sel! Kuvvetli yağış hayatı felç etti: Dereler taştı, evleri su bastı | Video

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Çok sayıda derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlara evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Öte yandan Kumluca ve Finike ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.