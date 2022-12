Gabar’da 12 milyar dolarlık petrol müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, yeni petrol rezervi keşfinden, öğrencilere yönelik başarı teşvik programı ile burs ve kredilerde 2023'te yapılacak artışlara kadar çeşitli konularda müjdeler verdi:Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada ve fiyatlamaların mevcut yüzde 80'li rakamlara göre yapıldığı bir gerçekken hâlâ etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardına sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz.İnsanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının ortak geleceği, ortak menfaati bizim için her bir ferdin kişisel kazanç hırsından önemlidir. Enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lara ineceği gerçeği ortadadır. Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine, 2024'te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın.Enerjinin her alanında son 20 yılda çok önemli gelişmeler kaydettik. Uzun zamandır hasretle beklenen müjdeyi, Fatih sondaj gemisinin keşifiyle verdik. Bölgedeki yeni keşiflerle ilgili gelişmeleri, çalışmalar nihayete erdiğinde kamuouyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Şu anda yerli gazımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizle buluşturmaya hasretmiş durumdayız. Karadeniz'de Fatih, Yavuz, Kanuni ile birlikte 51 gemi faaliyet gösteriyor. 2200 metre denizin altında 170 kilometrelik boru yerleştirme işlemini tamamladık. Tuna-1 kuyusundan itibaren 15 arama, tespit ve üretim kuyusunun sondajını bitirdik. Gazı karada işleyecek Filyos doğalgaz işleme tesisinin yüzde 85'ini tamamladık.Sadece Karadeniz gazıyla yetinmedik. Boru hatlarımızı, gaz depolama tesisimizi de genişlettik. Yeraltı doğalgaz depolama tesislerimizin kapasitesi 6 milyar metreküpe ulaştı. Bunu 10 milyar metreküpe çıkartacağız. Cuma günü 4.6 milyar metreküp hacme ulaşan Silivri doğalgaz tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz.(Şırnak'ta) Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon (varil) net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla 12 milyar dolara denk geliyor.Türkiye Petrolleri'nin 5 yıl önce günlük üretimi 40 bin varil olurken bugün 65 bine çıktı. Günlük üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl 150 kuyuda sondaj programı yaptık. Adana'da 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. Yeni açılacak kuyularla buradaki üretimimizi peyderpey artıracağız.Saros'ta inşası süren, gemilerle gelen doğalgazın ulusal şebekeye aktarılmasını sağlayan tesisin açılışını yakında yapıyoruz.Enerji sepetimizi, nükleer güç santralinden, güneş ve rüzgâra kadar enerji kaynaklarıyla genişleterek en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.Düzce ve çevresinde 23 Kasım'da yaşanan depremin etki alanındaki esnaf ve sanatkârımıza da bir müjde vermek istiyorum. Depremden doğrudan zarar görüp görmediklerine bakılmaksızın bu bölgedeki esnaf ve sanatkârımızdan Halkbank'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredi kullanmış olanların ödemeleri 3 ay süreyle ertelenmiştir. Böylece 7 binden fazla esnaf ve sanatkârımız, 700 milyon liralık bir kredi geri ödeme yükünü 3 ay süreyle erteleme imkânına kavuşmuştur.Demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifini desteklemeye çağırıyoruz. Siyaseti halka dayanarak yapmak yerine küresel vesayet araçlarının ülkemizdeki temsilciliğine soyunmak asırlık Cumhuriyet tecrübesinden nasiplenmemektir.3 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır.Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız.Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiş, gereken her türlü işlemi bihakkın yerine getirmiştir. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır.PKK'nın, annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, eline silah verdiği, liderlerinin her türlü istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz.Bay Kemal; Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin? Kızları, 12-13 yaşında yavruları evlerinden, ellerinden alıp kaçırılan bu gözü yaşlı anneleri acaba kaç kere ziyaret ettin? Mesela yine bir siyasi partinin teşkilatlarında ve belediyelerinde yaşanan onlarca benzer istismar iddiasının üzerine de aynı kararlılıkla gitmesini bekliyoruz. Hadi gidin bakalım, bunu da yap. Mesela, 12-13 yaşındaki kız çocuklarımızın teşhir vitrini haline dönüşen sosyal medya mecralarına, benzer rezilliklerin yuvası durumundaki mekânlara karşı yürüttüğümüz mücadeleye de destek bekliyoruz.Vatandaşlarımız müsterih olsun. Her türlü haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık, ahlaksızlık gibi bu konuyu da her seviyede takip etmeyi ve neticelendirmeyi sürdüreceğiz.(Başarı Teşvik Programı hayata geçiriliyor) Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.Detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak bu program için 1.5 milyar liralık bütçe ayırdık.Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını hatırlayın, göreve geldiğimizde 45 liracık veriyorlardı. Bu yıl itibarıyla lisansta 850 lira idi. Yüksek lisansta 1700, doktorada 2550 liraya yükseltmiştik. Önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum; lisans öğrencilerinde 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liraya çıkartıyoruz.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2019'da Denizli ve Aydın'daki konuşmalarında Erdoğan'a yönelik ithamlarına dair açılan davada 40 bin liralık manevi tazminat ödenmesi kararı çıktı. Başkan Erdoğan, 'Kişilik haklarını ihlal' gerekçesiyle dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte 55 bin lira olarak alacağı manevi tazminatı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) burs olarak bağışladı. Dilhan DUMANOĞLU/SABAH