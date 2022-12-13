HDP’li Paylan’a tepki! "HDP’li belediyeleriniz bizi mağdur ederken neredeydiniz?"

"Derneğimizin büyük emek ve bedel vermek suretiyle yapmış olduğu ve belediyece de yapılan şehir master planına uygun sayıda belirlenen plakanın aktifleştirilmesi konusunda iyi niyetleri oldu. Çaba, zahmet, maddi ve manevi bedeller ödeyen derneğimiz üyelerinin çalışmaları ve mahkeme müracaatları, anılan bakanlarımız, valimiz ve genel sekreterimizin inisiyatifleri ile aktifleştirmeye başlanan plakalarını almak üzere müracaatta bulundular. Şu an çalışmaya ve evlerine ekmek götürmeye başlamışlardır. Keza derneğin maddi manevi bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımlarını ayrıca hiçbir bedel ve istekte bulunmadan diğer mağdur arkadaşları ile paylaştılar. Ve tüm bunların yanında Paylan'a sesleniyorum; bizleri belediyeleriniz mağdur ederken neredeydiniz" ifadelerinde bulundu.

