Gri listeye iki çizik birden

Terörörgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ederken, yurtiçi ve sınır ötesinde örgüte darbe üstüne darbe vuruluyor. Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getiridi.Operasyonun devamında 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütü PKK'nın Sözde YJAStar Sorumlusu, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Sılav Koçer kod adlı Behiye Kaçar olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise yine gri kategoride yer alan ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan Agit Nizip kod adlı Yakup Demir olduğu, terörist Demir'in 2019'da Gabar Dağı Karageçit mevkiinde 6. Piyade Komando Tugay Komutanlığı'nca icra edilen operasyonda er Görkem Akkuş'un şehit edildiği silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.Sağ olarak ele geçirilen Bermal Zilan kod adlı Mihriban Sekmen'in ise sözde Gabar Cephesi Geli Takımı sorumlusu olduğu öğrenildi.Öte yandan Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında saldırı hazırlığı yaptıkları tespit edilen 8 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.