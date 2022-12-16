Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! Mahkûmiyet bayramı

Bir davul zurnaları eksik

Yargı üyelerine hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alırken, CHP çevrelerinde yaşanan sevinç gözden kaçmadı. En çok dikkat çeken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'dan İstanbul'a gelir gelmez İmamoğlu ile kucaklaşması oldu. Bu sırada ikilinin yüzlerine yansıyan mutluluk objektiflere yansıdı. Karar kesinleşmeden oluşturulmak istenen 'mağduriyet' algısı tepki çekti:Verilen karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Yargılama süreci devam etmektedir.Yapılanlar, yargının bundan sonraki süreçlerini etkilemeye çalışmaktır. Buna Bizans oyunu denir.Kesin olmayan karar üzerinden mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yok.'İyi ki ceza aldım' diye sevinen kişileri de gördük sonunda.Karar çıkmadan Saraçhane'de organizasyon tuhaf değil mi başkanım? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise davanın görüldüğü Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne süre tutum dilekçesi verdi. Gerekçeli karar yazıldığında, başsavcılığın usül ve yasaya aykırılık yönünden kararın bozulması için istinaf mahkemesine gidip gitmeyeceği netlik kazanacak.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün düzenlediği mitingde kalabalık oluşturabilmek için çalışanlarına e-posta yolladığı ortaya çıktı. İmamoğlu, İBB personeline çağrısında, "Hepinizi saat 16.00'da Saraçhane'de, Altılı Masa'nın liderleriyle buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.SABAH, ceza kararına sevinen İmamoğlu ve Akşener'e sosyal medyadan tepki yağdırdı:Fotoğrafa bakıp aklınıza geleni yazın.Muhabbete bak. İnsan inanamıyor.Basitlik var bu işte.İcraat sıfır, fırıldaklık 10 numara. Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isterim: Su testisi su yolunda kırılır.Meral Hanım sevincinden dört köşe olmuş.Tam bir komedi. Hapis kararına sevinen adeta nerdeyse kutlama yapacak belediye başkanı ve parti lideri... Umarım bu millet pembe diziye kanmayacaktır.Bir insanın aldığı cezaya bu kadar sevinmesi normal mi? Zil takıp oynayacaklar nerdeyse... Kemal Bey arkandan dolap çeviriyor bunlar.Pardon ama insan 2 küsur hapis cezası alınca neden sevinir? Ulan trafik cezasının acısı aylarca çıkmıyor içimizden, yok bir davul zurna eksik. Garip ve yazık. Fatma Damla KAYAYERLİ / SABAHİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yargıyı en üst noktaya taşımak, yargıyı töhmet altında bırakmak doğru davranış değil. Kesinleşmemiş bir yargı kararı var. Yapılanlar yargının bundan sonraki süreçlerini, yargının kendi ilkeleri ile karar almasını etkilemeye çalışmaktır. Buna Bizans oyunu denir.