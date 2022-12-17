MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı: “MHP'yi ele geçirmedi, bu gidişle CHP'yi ele geçirecek"

'Kahramanlık türküleri' dört bir yanı sarmış. Açıklamalar da ardı ardına. ABD, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasından dolayı 'Derinden endişeliymiş'. AB de adil seçim ve demokrasi için kaygılı. Elbette hepsi demokrasi ve ifade özgürlüğü adına. Ne de düşünür ve severler Türkiye'yi! Graham Fuller'in saz arkadaşlarından CİA'cı Henri Barkey de topa girmiş. Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış. Ulaştı bile. Bu çevrelerin, sadece belli davalar ve kişiler için gösterdiği 'hassasiyetler', Duydukları 'kaygı' ve 'endişeler' pek hayra alamet değildir, kaygılıyım.