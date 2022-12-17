Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi

"EN AZ ÜÇ SENE SÜRECEKTİR"

Savcı Sayan'ı açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün daha birinci aşamada ortada bir şey yokken yaptıklarını gördük. Asli mahkemenin verdiği karar var. Daha bu istinafa gidecek. Orada 4-5 kişinin kararı var. Oradan temyize ve Yargıtay'a da gidecek. En az 3 yıl gidiş dönüşlerle birlikte belki de 6 yıl.