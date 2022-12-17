Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi | Video
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Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Bu gelişme üzerine mağduriyet temelli bir tiyatro sahnelendi. Saraçhane’deki adaylık tiyatrosuna ilişkin bomba bir iddia ortaya atan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Aldığımız bir duyuma göre de Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi” ifadelerini kullandı.