Video Yaşam Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi | Video
Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi | Video

Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi | Video

17.12.2022 | 22:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi | Video 01:55
Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi | Video 17.12.2022 | 22:57
İstanbul’da inşaatı soyan hırsız kamerada 00:39
İstanbul'da inşaatı soyan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:44
İstanbul’da park halindeki arabayı çalan hırsız kamerada 01:03
İstanbul'da park halindeki arabayı çalan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:37
4.5 Milyonu elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti 03:29
4.5 Milyonu elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti 17.12.2022 | 11:31
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş’ın ilk görüntüleri 05:57
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın ilk görüntüleri 17.12.2022 | 11:12
Van’da okula giren musluk hırsızları kamerada 00:53
Van'da okula giren musluk hırsızları kamerada 17.12.2022 | 10:46
İstanbul Hadımköy’de bekleyen hurda uçaklar TEM Otoyolu ile limana taşındı 05:29
İstanbul Hadımköy’de bekleyen hurda uçaklar TEM Otoyolu ile limana taşındı 17.12.2022 | 09:43
Amasya’da etkili olan yoğun sis kamerada... Göz gözü görmedi! 01:23
Amasya'da etkili olan yoğun sis kamerada... Göz gözü görmedi! 17.12.2022 | 10:00
Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada 01:22
Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada 17.12.2022 | 09:43
İstanbul’da oyuncak silahla soygun kamerada! 00:36
İstanbul'da oyuncak silahla soygun kamerada! 17.12.2022 | 09:25
Şanlıurfa’da minibüs sulama kanalına uçtu! 9 ölü, 1 yaralı | Video 00:49
Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu! 9 ölü, 1 yaralı | Video 16.12.2022 | 16:07
Yenikapı’da denizden ceset çıkarıldı | Video 01:56
Yenikapı'da denizden ceset çıkarıldı | Video 16.12.2022 | 16:54
İstanbul’da faciadan dönüldü! Lüks araç taksi durağına daldı | Video 04:27
İstanbul’da faciadan dönüldü! Lüks araç taksi durağına daldı | Video 16.12.2022 | 16:54
Aynı köy, aynı yöntem: Cinayete karıştınız oyununa 80 bin lirasını kaptırdı | Video 02:04
Aynı köy, aynı yöntem: "Cinayete karıştınız" oyununa 80 bin lirasını kaptırdı | Video 16.12.2022 | 16:07
Sokak köpeğinin saldırdığı 6 yaşındaki Nihatcan’ın saç derisi koptu | Video 03:43
Sokak köpeğinin saldırdığı 6 yaşındaki Nihatcan'ın saç derisi koptu | Video 16.12.2022 | 15:07
150 bin euro havaya saçıldı, trafikte durup paraları alıp kaçtılar | Video 04:08
150 bin euro havaya saçıldı, trafikte durup paraları alıp kaçtılar | Video 16.12.2022 | 13:12
İstanbul Levent’teki ünlü AVM’de yangın! İşte ilk görüntüler | Video 02:52
İstanbul Levent'teki ünlü AVM'de yangın! İşte ilk görüntüler | Video 16.12.2022 | 13:12
SON DAKİKA! İstanbul Levent’te bulunan AVM’de yangın | Video 05:05
SON DAKİKA! İstanbul Levent’te bulunan AVM’de yangın | Video 16.12.2022 | 13:06
Çıkan yangında evi küle dönmüş, bebeğini kaybetmişti. Kurada adını duyunca gözyaşlarına boğuldu | Video 05:29
Çıkan yangında evi küle dönmüş, bebeğini kaybetmişti. Kurada adını duyunca gözyaşlarına boğuldu | Video 16.12.2022 | 12:29
Manav cinayeti şüphelisi kaçmaktan yoruldum deyip kendini ihbar etti | Video 04:11
"Manav cinayeti" şüphelisi "kaçmaktan yoruldum" deyip kendini ihbar etti | Video 16.12.2022 | 12:39

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Bu gelişme üzerine mağduriyet temelli bir tiyatro sahnelendi. Saraçhane’deki adaylık tiyatrosuna ilişkin bomba bir iddia ortaya atan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Aldığımız bir duyuma göre de Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi” ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA