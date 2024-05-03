Niğde - Ankara Otoyolu'nda otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı | Video
Niğde-Ankara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir ve Aksaray'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi otobüsün altından ekiplerce çıkartıldı.
KÖPEK YAVRULARI DA KURTARILDI
Kaza yapan otobüsün bagajında bulunan 3 tane köpek yavrusu da kurtarılarak ekiplere teslim edildi.
Kaza nedeniyle Niğde - Ankara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
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