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Video Yaşam Niğde - Ankara Otoyolu'nda otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı | Video
Niğde - Ankara Otoyolu'nda otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı | Video

Niğde - Ankara Otoyolu'nda otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı | Video

03.05.2024 | 08:40

Niğde-Ankara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza gece 03.00 sıralarında Niğde - Ankara Otoyolu Nevşehir gişeler çıkışı Babakonağı mevkiinde meydana geldi. Kilis - İstanbul seferini yapan Hannan Samanoğlu'nun kullandığı 79 AF 880 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir ve Aksaray'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi otobüsün altından ekiplerce çıkartıldı.

KÖPEK YAVRULARI DA KURTARILDI
Kaza yapan otobüsün bagajında bulunan 3 tane köpek yavrusu da kurtarılarak ekiplere teslim edildi.

Kaza nedeniyle Niğde - Ankara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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