'Dur' ihtarına uymadı, polis çarparak böyle durdurdu | Video 03.05.2024 | 09:37 Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli şahısları polis çarparak durdurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre polis şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına rağmen motosikletli şahıslar kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile motosikletli şahıslar arasında kovalama başladı. Polis motosiklete çarparak şahısların kaçmasını önledi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaçan motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ve motosiklette bulunan iki kişinin de kaskı olmadığı gerekçesiyle 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı öne sürüldü. Kaçan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.