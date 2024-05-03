'Dur' ihtarına uymadı, polis çarparak böyle durdurdu | Video
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli şahısları polis çarparak durdurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
'Dur' ihtarına uymadı, polis çarparak böyle durdurdu | Video 03.05.2024 | 09:37
04:41
Beylikdüzü E-5’te işçi servisi devrildi: 13 yaralı | Video 03.05.2024 | 09:01
01:39
Adana’da otomobil kahvehaneye girdi! O anlar kamerada | Video 03.05.2024 | 08:59
08:01
01:09
77 ilde SİBERGÖZ-37 operasyonu | Video 03.05.2024 | 08:35
00:59
00:44
Erdemli’de yıldırım düşen evde yangın çıktı 03.05.2024 | 00:39
07:49
Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti! 02.05.2024 | 21:08
02:26
ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak | Video 02.05.2024 | 16:40
00:24
Boğazına simit takılan öğrencisini ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı | Video 02.05.2024 | 16:41
03:01
01:04
Hakkarili aileden yavru sincaplara şefkat eli | Video 02.05.2024 | 15:22
00:37
Kazaya karışan kadın çevredekilere hakaret edip 'trafik dersi' verdi | Video 02.05.2024 | 14:28
02:54
02:10
İstanbul metrobüs arızalandı, uzun araç kuyruğu oluştu | Video 02.05.2024 | 13:00
02:04
Beykoz’da makas atarak önündeki aracı sıkıştıran sürücü kamerada | Video 02.05.2024 | 13:00
03:46
01:08
Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü | Video 02.05.2024 | 13:00
01:41