6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam 'Dur' ihtarına uymadı, polis çarparak böyle durdurdu | Video
'Dur' ihtarına uymadı, polis çarparak böyle durdurdu | Video

'Dur' ihtarına uymadı, polis çarparak böyle durdurdu | Video

03.05.2024 | 09:37

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli şahısları polis çarparak durdurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre polis şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına rağmen motosikletli şahıslar kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile motosikletli şahıslar arasında kovalama başladı. Polis motosiklete çarparak şahısların kaçmasını önledi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaçan motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ve motosiklette bulunan iki kişinin de kaskı olmadığı gerekçesiyle 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı öne sürüldü. Kaçan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Dur’ ihtarına uymadı, polis çarparak böyle durdurdu | Video 00:31
'Dur' ihtarına uymadı, polis çarparak böyle durdurdu | Video 03.05.2024 | 09:37
Beylikdüzü E-5’te işçi servisi devrildi: 13 yaralı | Video 04:41
Beylikdüzü E-5’te işçi servisi devrildi: 13 yaralı | Video 03.05.2024 | 09:01
Adana’da otomobil kahvehaneye girdi! O anlar kamerada | Video 01:39
Adana’da otomobil kahvehaneye girdi! O anlar kamerada | Video 03.05.2024 | 08:59
Niğde - Ankara Otoyolu’nda otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı | Video 08:01
Niğde - Ankara Otoyolu'nda otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı | Video 03.05.2024 | 08:40
77 ilde SİBERGÖZ-37 operasyonu | Video 01:09
77 ilde SİBERGÖZ-37 operasyonu | Video 03.05.2024 | 08:35
Minibüs şoförleri özel servis kiralayan üniversite öğrencilerini darp etti | Video 00:59
Minibüs şoförleri özel servis kiralayan üniversite öğrencilerini darp etti | Video 03.05.2024 | 08:36
Erdemli’de yıldırım düşen evde yangın çıktı 00:44
Erdemli’de yıldırım düşen evde yangın çıktı 03.05.2024 | 00:39
Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti! 07:49
Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti! 02.05.2024 | 21:08
ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak | Video 02:26
ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak | Video 02.05.2024 | 16:40
Boğazına simit takılan öğrencisini ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı | Video 00:24
Boğazına simit takılan öğrencisini ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı | Video 02.05.2024 | 16:41
Bu görüntüler iki farklı minibüsten: Şoförlerin duyarlı hareketi takdir topladı | Video 03:01
Bu görüntüler iki farklı minibüsten: Şoförlerin duyarlı hareketi takdir topladı | Video 02.05.2024 | 16:12
Hakkarili aileden yavru sincaplara şefkat eli | Video 01:04
Hakkarili aileden yavru sincaplara şefkat eli | Video 02.05.2024 | 15:22
Kazaya karışan kadın çevredekilere hakaret edip ’trafik dersi’ verdi | Video 00:37
Kazaya karışan kadın çevredekilere hakaret edip 'trafik dersi' verdi | Video 02.05.2024 | 14:28
Sakarya’da dehşete düşüren cinayet: Müşteri gibi taksiye binip kafasından vurmuşlar | Video 02:54
Sakarya'da dehşete düşüren cinayet: Müşteri gibi taksiye binip kafasından vurmuşlar | Video 02.05.2024 | 14:21
İstanbul metrobüs arızalandı, uzun araç kuyruğu oluştu | Video 02:10
İstanbul metrobüs arızalandı, uzun araç kuyruğu oluştu | Video 02.05.2024 | 13:00
Beykoz’da makas atarak önündeki aracı sıkıştıran sürücü kamerada | Video 02:04
Beykoz’da makas atarak önündeki aracı sıkıştıran sürücü kamerada | Video 02.05.2024 | 13:00
Satın alıp kiraya verdiği evin çöp ev olarak kullanıldığı öğrenince deliye döndü | Video 03:46
Satın alıp kiraya verdiği evin çöp ev olarak kullanıldığı öğrenince deliye döndü | Video 02.05.2024 | 13:00
Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü | Video 01:08
Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü | Video 02.05.2024 | 13:00
İstanbul’da sanayi sitesinde patlama! Alevlerin arasından son anda kurtuldu | Video 01:41
İstanbul'da sanayi sitesinde patlama! Alevlerin arasından son anda kurtuldu | Video 02.05.2024 | 12:59
Kadıköy’de İBB’nin alt yapı çalışmaları sırasında rögar kapağı patladı, yollar göle döndü | Video 02:23
Kadıköy'de İBB'nin alt yapı çalışmaları sırasında rögar kapağı patladı, yollar göle döndü | Video 02.05.2024 | 12:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA