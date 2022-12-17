SON DAKİKA | PKK’nın Avrupa’daki yeni talimatları deşifre oldu! O rapora SABAH ulaştı

Irak ve Suriye'deki operasyonlar neticesinde hareket alanı gittikçe daralan ve dışarıdan destek arayışını sürdüren PKK'nın, Avrupa'da yeni planlamalara gittiği öğrenildi. PKK yandaşları son dönemde Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdikleri bazı gösterilerde polis ile arbede yaşarken bazı örgüt mensupları ise gözaltına alındı. Yaşanan olaylar üzerine PKK yönetimi, birçok ülkede örgüt yanlısı faaliyetleri artırma kararı aldı. Söz konusu grupların polis müdahalesinin yaşandığı Avrupa ülkelerinde PKK yasaklarına karşı büyük katılımlı yürüyüşler organize edecekleri ve Türkiye'nin yurtdışı temsilcilikleri ile Türk firmalarda gösteriler yapacakları öğrenildi. Ayrıca elebaşı Abdullah Öcalan yanlısı yayın ve etkinliklerin de artırılmasının amaçlandığı öğrenildi.