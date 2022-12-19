Haberler Gündem Haberleri HDP'li Garo Paylan polisi tehdit etti: Hesap vereceksin altı ay kaldı, unutma görüntüdesin
Giriş Tarihi: 19.12.2022 20:15 Son Güncelleme: 19.12.2022 20:29

HDP'li Garo Paylan polisi tehdit etti: Hesap vereceksin altı ay kaldı, unutma görüntüdesin

HDP'lilerin provokasyon girişiminde skandal bir diyalog yaşandı. Kadıköy'de izinsiz protesto gösterisi düzenleyen HDP'lilere polis ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." sözleriyle emniyet güçlerini tehdit etti.

HDP’li Garo Paylan polisi tehdit etti: Hesap vereceksin altı ay kaldı, unutma görüntüdesin

PKK terör örgütü ile ilişkisini her fırsatta ortaya döken HDP, yine sınırı aştı. Bir grup, HDP'li partilerinin Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde toplanmak istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, sabah saatlerinde binanın bulunduğu sokağa bağlanan yolları kapatarak izinsiz gösteriye izin vermedi.

HDP'Lİ PAYLAN'DAN POLİSE TEHDİT: ALTI AY KALDI

Bu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, parmak sallayarak tehditler savurdu.

Paylan, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." ifadelerini kullandı.

HDP'li Garo Paylan polisi tehdit etti: Hesap vereceksin altı ay kaldı, unutma görüntüdesin | Video

GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan, parti binası önünde toplanan gruba müdahale eden polis ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler, minibüslere bindirilerek emniyete götürüldü.

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HDP'li Garo Paylan polisi tehdit etti: Hesap vereceksin altı ay kaldı, unutma görüntüdesin
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