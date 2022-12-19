HDP’li Garo Paylan polisi tehdit etti: Hesap vereceksin altı ay kaldı, unutma görüntüdesin

PKK terör örgütü ile ilişkisini her fırsatta ortaya döken HDP, yine sınırı aştı. Bir grup, HDP'li partilerinin Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde toplanmak istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, sabah saatlerinde binanın bulunduğu sokağa bağlanan yolları kapatarak izinsiz gösteriye izin vermedi.