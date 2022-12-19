HDP'li Garo Paylan polisi tehdit etti: Hesap vereceksin altı ay kaldı, unutma görüntüdesin | Video

HDP'lilerin provokasyon girişiminde skandal bir diyalog yaşandı. Kadıköy'de izinsiz protesto gösterisi düzenleyen HDP'lilere polis ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." sözleriyle emniyet güçlerini tehdit etti.