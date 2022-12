‘Şırnak petrol üretim üssüne dönüşecek’

ŞIRNAK'TA bir dönem adı terörle anılan Gabar Dağı artık petrol üretimiyle gündemde. TPAO tarafından başlatılan çalışmalar sonucu Gabar Dağı bölgesinde bulunan petrol rezervinden günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Yüksek gravitedeki petrol, tankerlerle işlenmek üzere Batman'a gönderiliyor. Gabar'ın yanı sıra Cudi Dağı, Besta, Bestler-Dereler ile Kato Dağı'nda da sismik çalışmalar sürüyor. SABAH'a konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, yıllardır terör nedeniyle yeraltı kaynakları değerlendirilemeyen Şırnak'ın petrol üssü olacağını söyledi.Gabar, Cudi, Bestler, Kato, Besta bölgelerinin hep terörle anılan yerler olduğunu anımsatan Bilgin, "Ancak son dönemlerde verilen mücadele ile dağlardaki terörist sayısı yüzlerin altına indi. Yaklaşık üç yıldır bu bölgede petrol arama çalışmalar yapılıyor. Sismik ve jeolojik çalışmalarla petrol bulunabilecek her noktada sondaj işlemi gerçekleştiriliyor. Gabar bölgesinde yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonucu, çok verimli sonuçlar elde edildi. Şu an günde 5 bin 503 varil üretim yapılıyor. Bu üretilen petrol Batman'a taşınıyor.Bunun bir yıl içerisinde 25 bin varile çıkarılması hedefleniyor" dedi. Vali Bilgin, Bayraktar insansız hava aracının ilk deneme uçuşlarını Gabar'da yaptığını belirterek, "Çünkü onların sağladığı destekle birlikte Gabar'ı terörden arındırdık. Gabar'ın göbeğinde petrol kuleleri yükselmeye başladı. Şu an toplam 4 kule var. Bunlar devam edecek, gelecek yıl 12 sondaj çalışması yapılacak" diye konuştu. Şırnak'ın Türkiye'nin en büyük petrol üretim merkezi olacağına işaret eden Vali Bilgin, "Yer yer sondaj 1500 ile 2 bin 500 metre arasında değişen derinliklerde petrole ulaşılıyor. Türkiye'de gravitesi en yüksek ve en kaliteli petrol. Gabar petrolü, çıktığı gibi bir motorin yağında kullanılacak niteliğe sahip. Arap ülkesinde 41 gravite, bizim 36 gravite ama Gabar petrolümüzden jet yakıtı dahi yapılabiliyor. Çok özellikli bir petroldür. Gabar, Cudi, Bestler-Dereler, Kato ile Besta bölgeleri artık petrolle anılacak" dedi.