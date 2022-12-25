2023 Savunma Sanayiinin altın yılı olacak

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda Türk savunma sanayiinde dünyaya parmak ısırtan gelişmeler yaşandı. 2023'te Milli Muharip Uçak'tan (MMU) PİRİ REİS denizaltısına; insansız savaş uçağı Kızılelma'dan İMECE yer gözlem uydusuna yerli ve milli ürünlerde kritik gelişmeler olacak. Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart'ta hangardan çıkacak HÜRJET ve ATAK-2 ilk kez göklerle buluşacak. İşte 2023 müjdeleri: MEHMETÇİĞİN YOL ARKADAŞLARI: Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER envantere girecek. Altay tankı teslim edilecek. İnsansız kara aracı Barkan, Mehmetçiğe teslim edilecek. KARAOK tanksavar füzesinin seri üretimi başlayacak. Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin ilk teslimatı yapılacak. UZAY TEKNOLOJİLERİ: Milli ve yerli üretim Düşük Gürültülü Yükselteç modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp, gemilerin konum ve rota bilgilerini sağlayacak. KILIÇSAT Küp Uydu uzaya fırlatılacak. İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya gönderilecek.sınıfı fırkateynlerin ilki İSTANBUL ve Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi DERYA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Yeni tip denizaltılarımızın ilki Piri Reis hizmete alınacak. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS, İstanbul fırkateynine entegre edilecek.Millimuharip uçak hangardan çıkacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma seri üretime geçecek. HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve ATAK 2 ilk uçuşu gerçekleştirilecek. GÖKBEY helikopterin ilk teslimatı yapılacak. Bayraktar TB3 SİHA TCG ANADOLU'ya konuşlandırılacak. Mini İHA kategorisinde dolanan mühimmat Alpagut'un ilk atışı yapılacak.