Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Tuzla'da doğalgaz boru hattında patlama! Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü
Giriş Tarihi: 28.12.2022 13:58 Son Güncelleme: 28.12.2022 14:30

SON DAKİKA | Tuzla'da doğalgaz boru hattında patlama! Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü

Son dakika haberi... İstanbul Tuzla ilçesine Tepeören mevkiinde yapılan çalışma sırasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından güvenlik amaçlı olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş trafiği durdurulduğu belirtildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
SON DAKİKA | Tuzla’da doğalgaz boru hattında patlama! Sabiha Gökçen’de uçuşlar normale döndü

İstanbul Tuzla ilçesine Tepeören mevkiinde yapılan çalışma sırasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından güvenlik amaçlı olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş trafiği durdurulduğu belirtildi.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ
Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Yaklaşık yarım saat süren durdurulan uçuşlar daha sonra normale döndü.

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SON DAKİKA | Tuzla'da doğalgaz boru hattında patlama! Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü
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