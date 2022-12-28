SON DAKİKA | Tuzla’da doğalgaz boru hattında patlama! Sabiha Gökçen’de uçuşlar normale döndü

İstanbul Tuzla ilçesine Tepeören mevkiinde yapılan çalışma sırasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından güvenlik amaçlı olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş trafiği durdurulduğu belirtildi.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Yaklaşık yarım saat süren durdurulan uçuşlar daha sonra normale döndü.