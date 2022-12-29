İBB’nin algı oyunu böyle çöktü! İBB’nin kimliğini paylaştığı itfaiyeci PKK’nın dağ kadrosunda çıktı

ŞEHİT KONTENJANINDA DEVLET KADROSUNA GİREMEMİŞ



Muharrem Kılıç'ın 2004'te PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılmaya çalışırken gözaltına alındığı ve ailesine teslim edildiği, 2014'te ise örgütün kırsal alanına katıldığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin ise sosyal medya hesabından, "Yine yalanınla yakalandın Murat. Tıpkı İsviçre'de kayak tatilinde İstanbul'daymış gibi tweet atarken yakalandığın gibi. Tam da bahsettiğimiz suistimali yaparken. 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç'ın kardeşi Muharrem Kılıç kim? 2014'te, PKK'ya kırsala katılırken yakalandı. Kardeşinin öldüğü saldırıdan 1 yıl sonra 2017'de PKK şehir yapılanması YPS'de yakalandı. Terör mağduru yakınlığından dolayı 2018'de memur olmak için başvuruda bulundu, güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi. Şehit yakınlığından dolayı giremedi Siz aldınız, örtülediniz. Tam da bunu söylüyoruz. Utan" ifadelerini kullandı.

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