İBB’nin algı oyunu böyle çöktü! İBB’nin kimliğini paylaştığı itfaiyeci PKK’nın dağ kadrosunda çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör bağlantısı olan personelleri açıkladı. Bakan Soylu tek tek isimleri vererek, "Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış.
Ömer Keleş, Nuri Çiçek. İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim? Dağdakiler. Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim.
HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım. O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı" dedi.
ALGI OPERASYONUNA SOYUNDULAR
Açıklamanın üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden PKK'nın dağ kadrosundaki itfaiyeci Muharrem Kılıç'ın kimlik kartı ile şehidin mezarının görselliğini paylaşarak, "Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin" ifadelerini kullandı.
ŞEHİT KONTENJANINDA DEVLET KADROSUNA GİREMEMİŞ
Muharrem Kılıç'ın 2004'te PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılmaya çalışırken gözaltına alındığı ve ailesine teslim edildiği, 2014'te ise örgütün kırsal alanına katıldığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin ise sosyal medya hesabından, "Yine yalanınla yakalandın Murat. Tıpkı İsviçre'de kayak tatilinde İstanbul'daymış gibi tweet atarken yakalandığın gibi. Tam da bahsettiğimiz suistimali yaparken. 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç'ın kardeşi Muharrem Kılıç kim? 2014'te, PKK'ya kırsala katılırken yakalandı. Kardeşinin öldüğü saldırıdan 1 yıl sonra 2017'de PKK şehir yapılanması YPS'de yakalandı. Terör mağduru yakınlığından dolayı 2018'de memur olmak için başvuruda bulundu, güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi. Şehit yakınlığından dolayı giremedi Siz aldınız, örtülediniz. Tam da bunu söylüyoruz. Utan" ifadelerini kullandı.