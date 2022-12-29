Haberler Gündem Haberleri Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi
Giriş Tarihi: 29.12.2022 22:20 Son Güncelleme: 29.12.2022 22:37

Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında Külliye'de gerçekleşen görüşme gülümseten anlara sahne oldu. Bahçeli'nin yeni yaşını kutlayan Başkan Erdoğan, "Ne kadar daha gençleştik?" diye sordu. Bahçeli ise "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi.

AA
Külliye’de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan’ın Ne kadar daha gençleştik? sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Başkan Erdoğan doğum günü 1 Ocak'ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.

Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi | VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, kapıda karşıladığı Bahçeli'ye, "Doğum gününüz kutlu olsun, Rabb'im daha nice yıllara sağlıkla sıhhatle kavuştursun." dedi. Bahçeli de teşekkür ederek "Amin, cümlemize." ifadesini kullandı.

"BU SENE 75 OLDUK"

Bahçeli, pasta kesilirken, "Ne kadar daha gençleştik?" diye soran Erdoğan'a, "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi. Başkan Erdoğan da "Maşallah." dedi.

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Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi
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