Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Başkan Erdoğan doğum günü 1 Ocak'ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, kapıda karşıladığı Bahçeli'ye, "Doğum gününüz kutlu olsun, Rabb'im daha nice yıllara sağlıkla sıhhatle kavuştursun." dedi. Bahçeli de teşekkür ederek "Amin, cümlemize." ifadesini kullandı.