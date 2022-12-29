Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi | VİDEO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında Külliye'de gerçekleşen görüşme gülümseten anlara sahne oldu. Bahçeli'nin yeni yaşını kutlayan Başkan Erdoğan, "Ne kadar daha gençleştik?" diye sordu. Bahçeli ise "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi.