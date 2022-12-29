Video Haber Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi | VİDEO
Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın

Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi | VİDEO

29.12.2022 | 22:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Külliye’de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan’ın Ne kadar daha gençleştik? sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi | VİDEO 01:01
Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi | VİDEO 29.12.2022 | 22:20
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na mı inanır Soylu’ya mı? 02:57
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na mı inanır Soylu'ya mı? 29.12.2022 | 16:37
Mahmut Övür | Akşener’in kimyası neden bozuldu? 04:14
Mahmut Övür | Akşener'in kimyası neden bozuldu? 29.12.2022 | 16:32
SON DAKİKA! İstanbul’da doğalgaza %12 indirim! Yılbaşından itibaren geçerli olacak | Video 01:40
SON DAKİKA! İstanbul'da doğalgaza %12 indirim! Yılbaşından itibaren geçerli olacak | Video 29.12.2022 | 15:44
Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek | Video 23:36
Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek | Video 29.12.2022 | 15:05
EYT SON DAKİKA: EYT’de prim borçlanması nasıl yapılır? Prim günü eksik olan ne yapacak? | Video 05:12
EYT SON DAKİKA: EYT’de prim borçlanması nasıl yapılır? Prim günü eksik olan ne yapacak? | Video 29.12.2022 | 10:45
HALK TV ‘EYT’ kuyruğunda vatandaştan istediği yanıtı alamadı! | Video 01:00
HALK TV ‘EYT’ kuyruğunda vatandaştan istediği yanıtı alamadı! | Video 29.12.2022 | 12:35
Son Dakika: Bakan Akar’dan Şam yönetimi ile görüşmeye ilişkin açıklama: Suriye’de tek amacımız terörle mücadele | Video 02:08
Son Dakika: Bakan Akar'dan Şam yönetimi ile görüşmeye ilişkin açıklama: Suriye'de tek amacımız terörle mücadele | Video 29.12.2022 | 09:05
Başkan Erdoğan EYT’lilere müjdeyi verdi: Herhangi bir yaş sınırı olmayacak! | Video 02:17
Başkan Erdoğan EYT’lilere müjdeyi verdi: "Herhangi bir yaş sınırı olmayacak!" | Video 29.12.2022 | 08:53
Başkan Erdoğan Bahçeli’yi kabul edecek | Video 02:23
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek | Video 29.12.2022 | 08:51
Marmaray Yılbaşı gecesi ücretsiz | Video 00:48
Marmaray Yılbaşı gecesi ücretsiz | Video 29.12.2022 | 01:27
İzmir’de şaşkın hırsız kamerada: Suçüstü yakalanan hırsız neye uğradığını şaşırdı | Video 00:43
İzmir'de şaşkın hırsız kamerada: Suçüstü yakalanan hırsız neye uğradığını şaşırdı | Video 29.12.2022 | 01:20
EYT sevinci Kocaelileri sokağa döktü! Göbek attılar | Video 00:27
EYT sevinci Kocaelileri sokağa döktü! Göbek attılar | Video 29.12.2022 | 00:39
Umman’da sel felaketi, okullar tatil edildi | Video 01:53
Umman'da sel felaketi, okullar tatil edildi | Video 28.12.2022 | 23:12
Esenyurt’ta aksiyon filmlerini aratmayan silahlı çatışma saniye saniye kameralara yansıdı | Video 01:15
Esenyurt'ta aksiyon filmlerini aratmayan silahlı çatışma saniye saniye kameralara yansıdı | Video 28.12.2022 | 21:52
Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 00:41
Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 28.12.2022 | 21:31
EYT SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı yok! Başkan Erdoğan açıkladı: Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! | Video 00:56
EYT SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı yok! Başkan Erdoğan açıkladı: Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! | Video 28.12.2022 | 20:41
EYT SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı yok! Başkan Erdoğan açıkladı: Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! | Video 09:25
EYT SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı yok! Başkan Erdoğan açıkladı: Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! | Video 28.12.2022 | 20:34
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi EYT açıklaması! EYT’de yaş şartı yok 09:28
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi EYT açıklaması! EYT'de yaş şartı yok 28.12.2022 | 19:58
EYT’de SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında açıkladı! EYT’de yaş şartı yok! 01:57
EYT'de SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında açıkladı! EYT'de yaş şartı yok! 28.12.2022 | 19:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında Külliye'de gerçekleşen görüşme gülümseten anlara sahne oldu. Bahçeli'nin yeni yaşını kutlayan Başkan Erdoğan, "Ne kadar daha gençleştik?" diye sordu. Bahçeli ise "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA