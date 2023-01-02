Annelerin direnişi dünya gündeminde! Emine Erdoğan destek verdi





EMİNE ERDOĞAN DESTEK VERDİ



Teröre karşı sivil ve protest bir duruşun oluşmasına vesile olan annelerimizin sesini duyurmanın gönül borcu olduğunu dile getiren Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, kongre için Emine Erdoğan'ın da destek verdiğini belirtti. Haklı davanın dünyaya anlatılacağını ifade eden Açıkgöz, "Annelerimiz bizim için her zaman kutsaldır, ancak evlatlarından ayrılan annelerimizin bizim için yeri her zaman ayrıdır.